Транспортная авиация ВВО в ходе учений отработала доставку груза под прикрытием Су-35С

ХАБАРОВСК, 20 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Военно-транспортная авиация Восточного военного округа провела совместное с истребительной авиацией летно-тактическое учение по доставке грузов. Истребители Су-35С сопроводили транспортные самолеты при полете в заданный район, сообщил журналистам начальник пресс-службы округа Александр Гордеев.

"Пилоты истребительной авиации на новейших самолетах Су-35С при сопровождении военно-транспортной авиации отработали тактическое противоборство, решая задачи поиска, обнаружения и уничтожения самолетов условного противника", - сказал Гордеев.

По его словам, летчики пилотировали в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации. В ходе проведения мероприятия экипажам поступали различные вводные, в частности, летчики отработали посадку на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу зараженного аэродрома.

Экипажи Су-35С отработали действия по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника по аэродрому. Они выполнили летные тактические задания, отработав технику группового пилотирования, аэронавигации, а также элементы воздушного боя на малых высотах.

Отдельным полетным заданием для каждого экипажа стало выполнение фигур высшего пилотажа на различных высотах, а также имитация воздушного боя.