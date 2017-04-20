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ВМФ РФ планирует получить 40 стеклопластиковых тральщиков к 2030-2050 году

Армия и ОПК
20 апреля, 12:29 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, апреля. /ТАСС
Начальник управления кораблестроения ВМФ Владимир Тряпичнико отметил, что мощности завода позволяют строить два тральных корабля в год, в дальнейшем - по три
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Военно-морской флот России рассчитывает получить к 2030-2050 году 40 стеклопластиковых тральщиков проекта 12700. Об этом сообщил начальник управления кораблестроения ВМФ РФ Владимир Тряпичников.

"Мощности (Средне-Невского судостроительного - прим. ТАСС) завода позволяют строить для ВМФ два тральных корабля в год, в дальнейшем - по три. На сегодняшний момент планируется серия около 40 тральных кораблей такого класса в перспективе до 2030 и до 2050 года", - сказал он.

"Сроки зависят от того, сколько кораблей будет строить завод в год", - уточнил Тряпичников.

Ранее главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев сообщил о планах построить более 40 таких тральщиков, не уточнив какие-либо сроки получения их флотом.

Корабли проекта 12700 "Александрит" относятся к новому поколению тральщиков. Выполненный из стеклопластика корпус позволяет существенно снизить массу и продлить срок службы корабля. Представители этого типа смогут бороться с минами с помощью различных тралов, телеуправляемых и автономных необитаемых подводных аппаратов.

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