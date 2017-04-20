Рогозин: войсковые испытания танка "Армата" идут по плану

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Войсковые испытания танка "Армата" идут по плану, осложнений не предвидится. Об этом ТАСС заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.
"Проходят по плану, - сказал он, отвечая на вопрос, как идут войсковые испытания. - Отрабатываются самые различные технологии, рассматривается вопрос автоматизации всех систем на этом танке".
Рогозин сообщил, что в ближайшее время Коллегия ВПК заслушает доклад вновь назначенного гендиректора "Уралвагонзавода" Александра Потапова по ходу этих работ. "Каких-то осложнений у нас не предвидится в связи с этой машиной", - заключил Рогозин.
Рогозин также заявил, что к сентябрю будут определены объемы закупок танка для нужд вооруженных сил РФ.
"Параметры заказа будут оформлены в рамках новой Госпрограммы вооружений, - сказал вице-премьер. - В сентябре она (ГПВ) будет доложена уже в довольно-таки собранном виде президенту России, там в том числе и будут определены объемы закупок этого танка".
Рогозин напомнил, что планируется внести проект новой ГПВ в Минобороны и Коллегию ВПК в начале мая.