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Рогозин: войсковые испытания танка "Армата" идут по плану

Армия и ОПК
20 апреля, 13:14 дата обновления: 20 апреля, 13:15 UTC+3
Вице-премьер отметил, что осложнений не предвидится. Он также сообщил, что рассматривается вопрос автоматизации всех систем на этом танке
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Войсковые испытания танка "Армата" идут по плану, осложнений не предвидится. Об этом ТАСС заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Проходят по плану, - сказал он, отвечая на вопрос, как идут войсковые испытания. - Отрабатываются самые различные технологии, рассматривается вопрос автоматизации всех систем на этом танке".

Рогозин сообщил, что в ближайшее время Коллегия ВПК заслушает доклад вновь назначенного гендиректора "Уралвагонзавода" Александра Потапова по ходу этих работ. "Каких-то осложнений у нас не предвидится в связи с этой машиной", - заключил Рогозин.

Рогозин также заявил, что к сентябрю будут определены объемы закупок танка для нужд вооруженных сил РФ.

"Параметры заказа будут оформлены в рамках новой Госпрограммы вооружений, - сказал вице-премьер. - В сентябре она (ГПВ) будет доложена уже в довольно-таки собранном виде президенту России, там в том числе и будут определены объемы закупок этого танка". 

Рогозин напомнил, что планируется внести проект новой ГПВ в Минобороны и Коллегию ВПК в начале мая.

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