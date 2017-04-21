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Минобороны публикует на своем сайте карту Парадов Победы по городам России

Армия и ОПК
21 апреля, 0:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
С помощью интерактивного приложения посетители сайта ведомства могут детально ознакомиться со схемой прохождения пеших парадных расчетов, порядком проезда и составом механизированных парадных колонн
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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Минобороны РФ в преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне публикует на сайте интерактивную карту Парадов Победы в России. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"С помощью интерактивного приложения "Карта Парадов Победы" посетители сайта военного ведомства могут детально ознакомиться со схемой прохождения пеших парадных расчетов, порядком проезда и составом механизированных парадных колонн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью интерактивной схемы также можно отследить порядок прохождения колонн военной техники и пролета авиации с указанием их тактико-технических характеристик.

Ведомство также планирует опубликовать на сайте информацию о салютах в День Победы.

По информации Минобороны, в военных парадах по России примут участие более 90 тыс. военнослужащих. В частности, в Москве в торжественном марше по Красной площади пройдут свыше 10 тыс. 400 человек, в колонне парадной техники пройдут 118 боевых машин, 72 самолета и вертолета пролетят над Красной площадью в воздушном строю.

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