Фрегаты, подобные "Адмиралу Горшкову", в ближайшем будущем станут основой ВМФ РФ

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Фрегаты, подобные "Адмиралу Флота Советского Союза Горшкову", в ближайшей перспективе станут основными боевыми кораблями ВМФ РФ, сообщил на заседании коллегии российского военного ведомства министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
"В ближайшей перспективе подобные многоцелевые фрегаты, оснащенные высокоточным оружием большой дальности, должны стать основными боевыми кораблями ВМФ", - сказал он.
Шойгу добавил, что принятие их на вооружение позволит обеспечить планомерное обновление надводных сил флотов и на 30% повысить их боевой потенциал.