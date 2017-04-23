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Реконструкция штурма Берлина в парке "Патриот". Видеотрансляция

Армия и ОПК
23 апреля, 12:20 UTC+3
В мероприятии задействован макет здания Рейхстага
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Материал из 1 страницы

 

В парке "Патриот" проходит реконструкция "Штурм Берлина". В мероприятии используется макет здания Рейхстага, строящегося в парке.

В реконструкции событий весны 1945 года задействованы более 1,5 тыс. участников из России, Германии, Австрии и других стран, несколько десятков единиц военной техники.

Непосредственно макет Рейхстага будут штурмовать отряды представителей военно-патриотических клубов России и Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".  

Организатором мероприятия является университет "Синергия".

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