Реконструкция штурма Берлина в парке "Патриот". Видеотрансляция

Ле Пен проголосовала на президентских выборах во ФранцииМеждународная панорама 23 апреля, 13:27
Сотрудник ОБСЕ погиб при подрыве автомобиляМеждународная панорама 23 апреля, 13:22
На востоке Франции людей эвакуировали с избирательного участка из-за подозрительной машиныМеждународная панорама 23 апреля, 13:15
На выборах во Франции проголосовало 28,54% избирателейМеждународная панорама 23 апреля, 13:07
Илья Ковальчук пройдет медобследование в Германии в связи с травмой коленаСпорт 23 апреля, 13:04
МВД Франции привлекает избирателей на участки с помощью мемовМеждународная панорама 23 апреля, 13:00
Геркус: "Локомотив" сделает все, чтобы действия судьи Иванова не остались безнаказаннымиСпорт 23 апреля, 12:54
Копьеметательница Ребрик вновь не смогла выполнить норматив для участия в ЧМ-2017Спорт 23 апреля, 12:50
В реконструкции взятия Берлина в парке "Патриот" задействованы более ста каскадеровАрмия и ОПК 23 апреля, 12:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
В парке "Патриот" проходит реконструкция "Штурм Берлина". В мероприятии используется макет здания Рейхстага, строящегося в парке.
В реконструкции событий весны 1945 года задействованы более 1,5 тыс. участников из России, Германии, Австрии и других стран, несколько десятков единиц военной техники.
Непосредственно макет Рейхстага будут штурмовать отряды представителей военно-патриотических клубов России и Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".
Организатором мероприятия является университет "Синергия".