Реконструкция штурма Берлина в парке "Патриот". Видеотрансляция

В парке "Патриот" проходит реконструкция "Штурм Берлина". В мероприятии используется макет здания Рейхстага, строящегося в парке.

В реконструкции событий весны 1945 года задействованы более 1,5 тыс. участников из России, Германии, Австрии и других стран, несколько десятков единиц военной техники.

Непосредственно макет Рейхстага будут штурмовать отряды представителей военно-патриотических клубов России и Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

Организатором мероприятия является университет "Синергия".