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Реконструкцию взятия Берлина в парке "Патриот" посетили более 7 тыс. человек

Армия и ОПК
23 апреля, 15:44 дата обновления: 23 апреля, 16:08 UTC+3 КУБИНКА область/ 23, апреля. /ТАСС
В том числе мероприятие посетил министр обороны России Сергей Шойгу
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КУБИНКА /Московская область/, 23 апреля. /ТАСС/. Более 7 тысяч зрителей, в том числе глава Министерства обороны России Сергей Шойгу, посетили военно-историческую реконструкцию "Штурм Берлина" в подмосковном парке "Патриот", сообщил представитель Минобороны России.

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"Более семи тысяч зрителей наблюдали за реконструкцией с трибун. Мероприятие посетил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и руководство военного ведомства", - рассказал представитель Минобороны.

Реконструкция длилась полтора часа и состояла из пяти эпизодов: штурма Зееловских высот, окружения Берлина, попытки прорыва окружения, штурма Берлина, взятия Рейхстага. "Реконструкторам, каскадерам и пиротехникам удалось максимально драматично передать события последней решающей битвы Великой Отечественной войны", - добавил представитель военного ведомства.

Язык общения - русский

Основным языком общения участников реконструкции стал русский, рассказали журналистам участники мероприятия.

"Между собой мы общаемся на русском языке. Дело в том, что здесь и болгары, и словаки, и украинцы. Русский язык нас, в том числе и объединяет", - рассказал участник клуба военно-исторической реконструкции Израиля "Фронт без флангов" Натан Гринберг.

Он подчеркнул, что для клуба стало большой честью участие в реконструкции штурма Берлина. "Для нас большая честь приехать сегодня сюда и вместе с нашими друзьями, чьи деды и прадеды когда-то выполняли эту задачу, которую мы сегодня попытались показать, вспомнить, самим почувствовать хотя бы на секунду, что это такое, и дать возможность зрителям увидеть, что каждый миллиметр освобожденной земли давался большим потом и кровью", - сказал Гринберг.

По его мнению, подобная военная реконструкция позволяет помнить важные моменты истории. "И то, что в реконструкции принимают участие люди из разных стран, меня очень радует. Это очень нас сильно объединяет, конечно. И, конечно, радует то, что власти стали поддерживать реконструкторское движение", - отметил он.

В свою очередь представитель общественной организации "Морские пехотинцы Санкт-Петербурга" Роман Нестаров назвал реконструкцию взятия Берлина масштабным мероприятием: "Причем большое количество участников приехали не только из регионов РФ, но и практически со всей Европы: здесь были представители Испании, Италии, Чехии и ряда других европейских государств. Основной язык общения - русский, конечно, несмотря на то что здесь есть итальянцы и испанцы, которые им не владеют, но и с ними мы находим общий язык". По его словам, реконструкторы - это не просто люди, которые надевают форму, в большинстве своем это еще и военные историки. "Поэтому историей мы владеем, мы ее хорошо знаем и никому не позволим ее переписать", - заключил он.

Реконструктор из Польши Мирослав Майковский рассказал, что не в первый раз участвует в подобных мероприятиях в России. "Мы уже участвовали в реконструкции Брусиловского прорыва в октябре 2016 года. Для нас, для поляков, эти реконструкции очень важны, потому что поляки и русские солдаты вместе воевали. Это история для нас очень важна", - подчеркнул Майковский.

О реконструкции

По сценарию реконструкции, разработанному Российским военно-историческим обществом, в апреле 1945 года ударные части Красной армии сломили упорное сопротивление врага на полосе обороны Зееловских высот, после чего, преследуя отступающие части Вермахта, достигли столицы Германии. В финале реконструкции была воспроизведена историческая сцена капитуляции штаба военного коменданта Берлина генерала Вейдлинга и водружение знамени Победы 150-й Идрицкой стрелковой дивизии над поверженным Рейхстагом.

Штурм столицы гитлеровского рейха начался 25 апреля 1945 года. Силами 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов город был взят в кольцо, общая протяженность которого составила около ста километров. 28 апреля части 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта вышли в район Рейхстага. К 30 апреля подразделения Красной армии ворвались в здание Рейхстага, а к утру 1 мая над ним в числе других был водружен штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, ставшей Знаменем Победы.

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