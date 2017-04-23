Реконструкция битвы за Москву пройдет в парке "Патриот" в октябре

Мельникова: победа в вольных упражнениях на ЧЕ компенсировала неудачу в личном многоборьеСпорт 23 апреля, 16:50
Сборная Бельгии вышла вперед в матче Кубка Федерации по теннису с командой РоссииСпорт 23 апреля, 16:37
"Крылья Советов" и "Рубин" сыграли вничью в матче чемпионата РоссииСпорт 23 апреля, 16:29
Сборная России по спортивной гимнастике заняла первое место в медальном зачете на ЧЕ-2017Спорт 23 апреля, 16:19
Гимнастка Мельникова выиграла вольные упражнения на ЧЕ в РумынииСпорт 23 апреля, 16:14
В Москве задержан водитель, не пропустивший машину детской неотложкиПроисшествия 23 апреля, 15:49
Футболист "Локомотива" Чорлука пропустит полгода из-за разрыва ахиллова сухожилияСпорт 23 апреля, 15:46
Российский гимнаст Нагорный выиграл бронзу ЧЕ в упражнениях на брусьяхСпорт 23 апреля, 15:45
Путин встретится с членами Совета законодателейПолитика 23 апреля, 15:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КУБИНКА /Московская область/, 23 апреля. /ТАСС/. Военно-историческая реконструкция битвы за Москву пройдет в подмосковном парке "Патриот" в октябре, сообщил один из организаторов мероприятия, ректор университета "Синергия" Юрий Рубин после завершения реконструкции штурма Берлина.
"На этом мы не останавливаемся, осенью здесь же, в парке "Патриот", пройдет реконструкция битвы за Москву, будет проведена масштабная историческая реконструкция событий первой военной зимы", - сказал Рубин журналистам.
Как пояснили организаторы, будут воспроизведены важнейшие моменты боевых действий советских и немецких войск под Москвой с участием настоящей боевой техники и авиации, со спецэффектами и трюками профессиональных каскадеров. Также в парке будут работать интерактивные площадки, которые позволят гостям почувствовать себя полноценными участниками сражения.