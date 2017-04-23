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Реконструкция битвы за Москву пройдет в парке "Патриот" в октябре

Армия и ОПК
23 апреля, 15:49 UTC+3 КУБИНКА область/ 23, апреля. /ТАСС
Планируется воспроизвести важнейшие моменты боевых действий советских и немецких войск с участием боевой техники и авиации, со спецэффектами и трюками профессиональных каскадеров
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КУБИНКА /Московская область/, 23 апреля. /ТАСС/. Военно-историческая реконструкция битвы за Москву пройдет в подмосковном парке "Патриот" в октябре, сообщил один из организаторов мероприятия, ректор университета "Синергия" Юрий Рубин после завершения реконструкции штурма Берлина.

"На этом мы не останавливаемся, осенью здесь же, в парке "Патриот", пройдет реконструкция битвы за Москву, будет проведена масштабная историческая реконструкция событий первой военной зимы", - сказал Рубин журналистам.

Как пояснили организаторы, будут воспроизведены важнейшие моменты боевых действий советских и немецких войск под Москвой с участием настоящей боевой техники и авиации, со спецэффектами и трюками профессиональных каскадеров. Также в парке будут работать интерактивные площадки, которые позволят гостям почувствовать себя полноценными участниками сражения.

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