Реконструкция битвы за Москву пройдет в парке "Патриот" в октябре

КУБИНКА /Московская область/, 23 апреля. /ТАСС/. Военно-историческая реконструкция битвы за Москву пройдет в подмосковном парке "Патриот" в октябре, сообщил один из организаторов мероприятия, ректор университета "Синергия" Юрий Рубин после завершения реконструкции штурма Берлина.

"На этом мы не останавливаемся, осенью здесь же, в парке "Патриот", пройдет реконструкция битвы за Москву, будет проведена масштабная историческая реконструкция событий первой военной зимы", - сказал Рубин журналистам.

Как пояснили организаторы, будут воспроизведены важнейшие моменты боевых действий советских и немецких войск под Москвой с участием настоящей боевой техники и авиации, со спецэффектами и трюками профессиональных каскадеров. Также в парке будут работать интерактивные площадки, которые позволят гостям почувствовать себя полноценными участниками сражения.