Научным руководителем "Алмаз-Антея" назначен бывший глава ОКБ "Новатор" Павел Камнев

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Павел Камнев назначен научным руководителем концерна "Алмаз-Антей", сообщили в пресс-службе предприятия.
"До назначения на должность научного руководителя концерна Камнев возглавлял АО "ОКБ "Новатор" (разработчик ракет семейств "Калибр", входит в "Алмаз-Антей" - прим. ТАСС), одновременно являлся генеральным конструктором предприятия", - сказали в пресс-службе.
Павел Камнев - российский и советский конструктор в области ракетостроения, доктор технических наук, член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук. На его счету более 20 изобретений.
Камнев является соавтором свыше 300 научно-технических отчетов, Героем Труда Российской Федерации, дважды лауреатом Государственной премии Российской Федерации.
ОКБ "Новатор" входит в "Алмаз-Антей" с 2002 года, является одним из центров оборонно-промышленного комплекса страны по разработке современных образцов ракетного оружия. Одна из наиболее известных разработок ОКБ "Новатор" - ракеты семейства "Калибр" (в экспортном исполнении - "Club").
Помимо продукции по линии ОПК, предприятие разработало и сдало в эксплуатацию ряд сухопутных и морских метеорологических комплексов, обеспечивающих зондирование атмосферы.