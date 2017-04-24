Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Научным руководителем "Алмаз-Антея" назначен бывший глава ОКБ "Новатор" Павел Камнев

Армия и ОПК
24 апреля, 16:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Павел Камнев - российский и советский конструктор в области ракетостроения, доктор технических наук, член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Павел Камнев назначен научным руководителем концерна "Алмаз-Антей", сообщили в пресс-службе предприятия.

"До назначения на должность научного руководителя концерна Камнев возглавлял АО "ОКБ "Новатор" (разработчик ракет семейств "Калибр", входит в "Алмаз-Антей" - прим. ТАСС), одновременно являлся генеральным конструктором предприятия", - сказали в пресс-службе.

Павел Камнев - российский и советский конструктор в области ракетостроения, доктор технических наук, член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук. На его счету более 20 изобретений.

Камнев является соавтором свыше 300 научно-технических отчетов, Героем Труда Российской Федерации, дважды лауреатом Государственной премии Российской Федерации.

ОКБ "Новатор" входит в "Алмаз-Антей" с 2002 года, является одним из центров оборонно-промышленного комплекса страны по разработке современных образцов ракетного оружия. Одна из наиболее известных разработок ОКБ "Новатор" - ракеты семейства "Калибр" (в экспортном исполнении - "Club").

Помимо продукции по линии ОПК, предприятие разработало и сдало в эксплуатацию ряд сухопутных и морских метеорологических комплексов, обеспечивающих зондирование атмосферы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Хищные птицы армии
Триумф “Ворчуна”
Cекретный "охотник" подводных сил России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Отряд космонавтов могут покинуть еще несколько человек
2
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
3
В одной из школ Дагестана взорвалась граната, один школьник погиб, 11 ранены
4
Лавров: на переговорах с Могерини затрагивался вопрос санкций
5
Спикер ПАСЕ признал ошибочной свою поездку в Сирию
6
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
7
Песков: вопрос о миротворцах на Донбассе нужно обсуждать со всеми сторонами
Темы дня
Загрузка...
Реклама