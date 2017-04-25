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Путин в Рыбинске посетит НПО "Сатурн" и проведет совещание по импортозамещению в оборонке

Армия и ОПК
25 апреля, 0:02 UTC+3 МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Президент РФ также встретится с представителями деловых кругов Ярославской области и проведет встречу с врио губернатора региона
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетит с рабочей поездкой город Рыбинск Ярославской области, сообщила пресс-служба Кремля. "Глава государства проведет заседание Военно-промышленной комиссии, на котором планируется, в частности, обсудить вопрос импортозамещения в оборонной сфере, и посетит ПАО НПО "Сатурн", где даст старт испытаниям нового двигателя для оборонной промышленности", - говорится в сообщении.

Путин также встретится с представителями деловых кругов Ярославской области, в числе которых - руководители фармацевтических компаний и турфирм, производители сельскохозяйственной и строительной продукции. В мероприятии примут участие и представители профильных ведомств. Кроме того, президент проведет встречу с врио губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым, сообщила пресс-служба Кремля.

Предыдущее заседание Военно-промышленной комиссии Путин проводил в январе текущего года, на нем обсуждалось, в частности, выполнение Гособоронзаказа. Что касается импортозамещения в оборонной сфере, которому будет посвящено совещание, то президент РФ ранее указывал на важность продолжения работы по замене иностранных узлов и компонентов, используемых при производстве вооружений и военной техники, на отечественные. По его словам, это "играет решающую роль в обеспечении технологической и военной безопасности России". При этом Путин подчеркивал, что импортозамещение в оборонно- промышленном комплексе послужит высокотехнологичному развитию отдельных отраслей промышленности, а также позитивно скажется на гражданских отраслях.

Научно-производственное объединение "Сатурн", которое посетит Путин, двигателестроительная компания, специализирующаяся на разработке, производстве, продаже и обслуживании газотурбинных двигателей для гражданской и военной авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, кораблей и судов. Предприятие входит в состав "Объединенной двигателестроительной корпорации". Свою историю НПО "Сатурн" ведет с 1916 года, когда в Рыбинске был основан автомобильный завод "Русский Рено". С 1924 года Рыбинский завод стал специализироваться на создании авиадвигателей, в 2001 году в результате слияния компаний "Рыбинские моторы" и "А. Люлька - Сатурн" было образовано НПО "Сатурн".

Путин уже дважды посещал данное предприятие: в 2000 году, когда это был еще завод "Рыбинские моторы", и, будучи премьер-министром РФ, в 2010 году. С рабочей поездкой в Ярославской области глава государства последний раз был в ноябре прошлого года, когда, в частности, осмотрел завод "Автодизель" и провел совещание по повышению инвестиционной привлекательности регионов, а до этого - в марте 2016 года, когда в Ярославле состоялось заседание президиума Госсовета по вопросам безопасности дорожного движения.

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