Корабли Каспийской флотилии вышли в море в рамках внезапной проверки боевой готовности

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апреля. /ТАСС/. Внезапная проверка боевой готовности началась в соединениях и воинских частях Каспийской флотилии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа.
"В учении задействованы ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг", малые артиллерийские корабли "Волгодонск", "Астрахань" и "Махачкала", - говорится в сообщении.
Также проверяются действия экипажей базовых и рейдовых тральщиков, противодиверсионного катера "Грачонок", судов гидрографической службы и вспомогательного флота.
Корабельные группировки флотилии вышли из пунктов базирования, совершили переход в районы рассредоточения и приступили к учениям по охране и обороне кораблей на незащищенном рейде.