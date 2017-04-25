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Монголия попросила Минобороны РФ помочь вооружить войска ПВО своей страны

Армия и ОПК
25 апреля, 12:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Глава военного ведомства Монголии Бадмаанямбуугийн Бат-Эрдэнэ
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Монголия попросила Минобороны РФ помочь с вооружением войск противовоздушной обороны своей страны. Об этом сообщил глава военного ведомства Монголии Бадмаанямбуугийн Бат-Эрдэнэ по итогам встречи с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу.

"Я информировал министра обороны о том, что у нас разработана основа военной политики Монголии, в соответствии с которой принят пакет законов об обороне, и определены конкретные задачи Вооруженных сил. В связи с этим мы просили поддержку российской стороны о перевооружении и усилении наших Вооруженных сил, в частности, вновь созданных войск противовоздушной обороны", - сказал Бат-Эрдэнэ.

Министр подчеркнул, что Россия оказывает поддержку в подготовке монгольских военных. По его словам, сейчас в 20 высших учебных военных заведениях России на льготной или безвозмездной основе учатся около 350 военных из Монголии.

Монгольская делегация во главе с министром обороны прибыла на VI Московскую конференцию по международной безопасности, которая начнется завтра. На конференции министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, а также руководители Совета безопасности, Министерства иностранных дел представят российское видение положения дел в мире и причин, по которым международная обстановка стала менее стабильной.

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