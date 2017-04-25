Монголия попросила Минобороны РФ помочь вооружить войска ПВО своей страны

"Небесный тихоход" По-2 пополнил экспозицию музея военной техники на УралеНовости Урала 25 апреля, 12:48
ФХР уверена, что чемпионат России и дальше будет проводиться в рамках КХЛСпорт 25 апреля, 12:42
Более 300 тыс. человек примут участие в шествии "Бессмертного полка" в МосквеОбщество 25 апреля, 12:42
Третьяк: следующий ЧМ по хоккею в России могут принять Москва и ПетербургСпорт 25 апреля, 12:29
На третью очередь "Восточного порта" прибыла первая судопогрузочная машинаТранспорт 25 апреля, 12:22
Вратарь Василевский будет первым номером в сборной России по хоккею на ЧМСпорт 25 апреля, 12:13
Резидент свободного порта на Камчатке приступил к строительству нового грузового терминалаТранспорт 25 апреля, 12:11
Власти Петербурга согласовали шествие оппозиции 1 мая с лозунгами против передачи ИсаакияОбщество 25 апреля, 12:11
Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в призывах к терроризму математикаПроисшествия 25 апреля, 12:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Монголия попросила Минобороны РФ помочь с вооружением войск противовоздушной обороны своей страны. Об этом сообщил глава военного ведомства Монголии Бадмаанямбуугийн Бат-Эрдэнэ по итогам встречи с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу.
"Я информировал министра обороны о том, что у нас разработана основа военной политики Монголии, в соответствии с которой принят пакет законов об обороне, и определены конкретные задачи Вооруженных сил. В связи с этим мы просили поддержку российской стороны о перевооружении и усилении наших Вооруженных сил, в частности, вновь созданных войск противовоздушной обороны", - сказал Бат-Эрдэнэ.
Министр подчеркнул, что Россия оказывает поддержку в подготовке монгольских военных. По его словам, сейчас в 20 высших учебных военных заведениях России на льготной или безвозмездной основе учатся около 350 военных из Монголии.
Монгольская делегация во главе с министром обороны прибыла на VI Московскую конференцию по международной безопасности, которая начнется завтра. На конференции министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, а также руководители Совета безопасности, Министерства иностранных дел представят российское видение положения дел в мире и причин, по которым международная обстановка стала менее стабильной.