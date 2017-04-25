Корабли Каспийской флотилии провели стрельбы в ходе внезапной проверки боеготовности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апреля. /ТАСС/. Экипажи малых ракетных и артиллерийских кораблей Каспийской флотилии приступили к боевым стрельбам из артиллерийских установок А-190 по корабельным щитам. Об этом сообщили ТАСС в пресс- службе Южного военного округа.

"Экипажи малых ракетных и артиллерийских кораблей "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", "Волгодонск", "Астрахань" и "Махачкала" приступили к выполнению боевых упражнений из корабельных артиллерийских установок А-190 по корабельным щитам, имитирующим отряд кораблей условного противника", - говорится в сообщении.

Учения на полигонах Каспийского моря начались рамках внезапной проверки боевой готовности. Моряки отрабатывают тактику ведения морского боя при обеспечении безопасности судоходства и морской экономической деятельности. Боевые расчеты кораблей применяют комплексы радиоэлектронной борьбы, выполняют установку ложных целей, маневрируют для уклонения от ударов управляемым оружием условного противника. Также из скорострельных пушек и систем зенитного огня отражена атака противника с воздуха.

25 апреля началась внезапная проверка боевой готовности в соединениях и воинских частях Каспийской флотилии. В учениях задействованы ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг", малые артиллерийские корабли "Волгодонск", "Астрахань" и "Махачкала". Также проверяются действия экипажей базовых и рейдовых тральщиков, противодиверсионного катера "Грачонок", судов гидрографической службы и вспомогательного флота. В Дагестане на горном полигоне Аданак батальон морской пехоты Каспийской флотилии проводит учения по противодесантной обороне побережья и действиям в наступлении.