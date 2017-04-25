Фрегат "Адмирал Григорович" провел артиллерийские стрельбы в Средиземном море

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" поразил надводную и воздушную цели в ходе учений в Средиземном море. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"В восточной части Средиземного моря экипаж фрегата отработал бой с надводными кораблями "противника". В ходе учения была выполнена артиллерийская стрельба по надводной мишени", - говорится в сообщении.

Также моряки-черноморцы провели артиллерийскую стрельбу по воздушной цели и осуществили постановку помех. Кроме того, экипаж "Адмирала Григоровича" успешно обнаружил плавающую морскую "мину", уклонился от нее и уничтожил огнем автоматической корабельной артустановки АК-630.

"Корабль продолжает выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море", - отметили в пресс-службе.