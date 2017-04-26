Ракетный комплекс "Бастион" представят жителям Камчатки на параде 9 мая

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 апреля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Пусковые установки берегового ракетного комплекса "Бастион" впервые примут участие в параде, посвященном 72-й годовщине со дня окончания Великой Отечественной войны, на Камчатке. Техника поступила на вооружение войск и сил на Северо-Востоке России в этом году. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

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"По улицам Петропавловска-Камчатского пройдут новейшие станции спутниковой связи на базе БТР-80, подвижные минометные и зенитные ракетные расчеты на автомобилях "КамАЗ", пусковые установки ЗРК С-400 "Триумф", реактивные системы "Град" и специальная техника химических подразделений, общим количеством более 20 единиц. Впервые для жителей края будут представлены пусковые установки берегового ракетного комплекса "Бастион", поступившего на вооружение камчатской группировки в 2017 году", - сообщил Владимир Матвеев.

Также в Восточном военном округе началась активная фаза подготовки к проведению праздничных салютов 9 мая. В частности салютные дивизионы отрабатывают синхронность действий при производстве залпов. Всего в этом году для проведения праздничных салютов, которые состоятся в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Уссурийске, Белогорске, Чите и Улан-Удэ, будет задействовано 44 артиллерийских орудия и 26 установок для запуска фейерверков.