Около семи тысяч десантников примут участие в Парадах Победы по всей стране

УЛЬЯНОВСК, 28 апреля. /ТАСС/. Порядка семи тысяч военных Воздушно-десантных войск России задействуют в Парадах Победы в городах России. Об этом в пятницу сообщил командующий ВДВ РФ генерал-полковник Андрей Сердюков.

"Всего в торжественных мероприятиях, посвященных 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, примут участие около семи тысяч военнослужащих Воздушно-десантных войск", - сказал он.

Сердюков добавил, что в Параде Победы на Красной площади в Москве задействуют более 800 десантников и девять боевых машин.

"Участие соединений Воздушно-десантных войск в военных парадах спланировано в городах-героях и городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий", - уточнил генерал.

Ранее сообщалось, что десантники примут участие в парадах и торжественных шествиях в 24 городах России. Марши состоятся в Москве, Новороссийске, Екатеринбурге, Краснодаре, Волгограде, Владивостоке и других городах, находящихся на территории Западного, Центрального, Восточного и Южного военных округов.