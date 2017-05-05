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Новейшие истребители Су-35С ВВО отработали сложны пилотаж в Арктической зоне

Армия и ОПК
5 мая, 3:47 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 5, мая. /ТАСС

Пилоты во время учебно-тренировочных полетов отработали элементы сложного пилотажа, сообщил начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев

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ВЛАДИВОСТОК, 5 мая. /ТАСС/. Новейшие истребители Су-35С Восточного военного округа (ВВО) выполнили элементы сложного пилотажа и полеты на предельно малых и максимально допустимых высотах в Арктической зоне, сообщил в пятницу начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"Новейшие истребители Су-35С истребительного авиационного авиаполка Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, выполнили летные тактические задания в Арктической зоне. Ранее они совершили перелет на один из аэродромов округа на Крайнем Севере", - сообщил Гордеев.

Он уточнил, что пилоты во время учебно-тренировочных полетов отработали элементы сложного пилотажа, полеты по заданному маршруту и пилотирования боевого самолета на предельно малых и максимально допустимых высотах. Полеты истребительной авиации округа проводились в соответствии с международными правовыми нормами, отметил Гордеев.

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