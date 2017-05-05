Новейшие истребители Су-35С ВВО отработали сложны пилотаж в Арктической зоне

ВЛАДИВОСТОК, 5 мая. /ТАСС/. Новейшие истребители Су-35С Восточного военного округа (ВВО) выполнили элементы сложного пилотажа и полеты на предельно малых и максимально допустимых высотах в Арктической зоне, сообщил в пятницу начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"Новейшие истребители Су-35С истребительного авиационного авиаполка Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, выполнили летные тактические задания в Арктической зоне. Ранее они совершили перелет на один из аэродромов округа на Крайнем Севере", - сообщил Гордеев.

Он уточнил, что пилоты во время учебно-тренировочных полетов отработали элементы сложного пилотажа, полеты по заданному маршруту и пилотирования боевого самолета на предельно малых и максимально допустимых высотах. Полеты истребительной авиации округа проводились в соответствии с международными правовыми нормами, отметил Гордеев.