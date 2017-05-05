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Новейший фрегат "Адмирал Эссен" пополнил средиземноморскую группировку ВМФ РФ

Армия и ОПК
5 мая, 11:16 UTC+3 МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Боевой корабль вошел в состав постоянного соединения Военно-Морского Флота в дальней оперативной зоне

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Фрегат "Адмирал Эссен"

Фрегат "Адмирал Эссен"

© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Новейший фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" вошел в Средиземное море и пополнил состав постоянного соединения Военно-Морского Флота в дальней оперативной зоне. Об этом сообщил представитель флота Вячеслав Трухачев.

"Сегодня новейший фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен", который выполняет межфлотский переход с Балтийского на Черноморский флот, проследовал проливом Гибралтар и прибыл в акваторию Средиземного моря. Боевой корабль вошел в состав постоянного соединения Военно-Морского Флота в дальней оперативной зоне", - сказал Трухачев.

По его словам, в настоящее время в составе группировки ВМФ в Средиземном море выполняют задачи два новых однотипных корабля Черноморского флота "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен".

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