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Все ракетные дивизии РВСН до 2027 года перевооружат на комплексы 5-го поколения

Армия и ОПК
5 мая, 19:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Это полностью изменит состав ударной группировки РВСН, отметили в Минобороны

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Все дивизии ракетных войск стратегического назначения до 2027 года перевооружат на ракетные комплексы пятого поколения.

Об этом сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Создание и принятие на вооружение нового ракетного комплекса с тяжелой ракетой, а также новых комплексов с ракетами более легкого класса, полностью изменит состав ударной группировки РВСН: до 2027 года все ракетные дивизии будут перевооружены на ракетные комплексы 5-го поколения", - говорится в сообщении.

Там напомнили, что в настоящее время в Ракетные войска стратегического назначения поступает новая техника и вооружение, командные пункты всех рангов оснащаются современными средствами связи и боевого управления.

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