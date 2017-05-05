Все ракетные дивизии РВСН до 2027 года перевооружат на комплексы 5-го поколения

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Все дивизии ракетных войск стратегического назначения до 2027 года перевооружат на ракетные комплексы пятого поколения.
Об этом сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Создание и принятие на вооружение нового ракетного комплекса с тяжелой ракетой, а также новых комплексов с ракетами более легкого класса, полностью изменит состав ударной группировки РВСН: до 2027 года все ракетные дивизии будут перевооружены на ракетные комплексы 5-го поколения", - говорится в сообщении.
Там напомнили, что в настоящее время в Ракетные войска стратегического назначения поступает новая техника и вооружение, командные пункты всех рангов оснащаются современными средствами связи и боевого управления.