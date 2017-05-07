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Минобороны опубликовало уникальные съемки тренировок авиации перед парадом Победы в Москве

Армия и ОПК
7 мая, 12:28 UTC+3

В авиационной части парада задействованы 72 самолета и вертолета

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Минобороны РФ\YouTube

Минобороны России опубликовало на своем канале в YouTube видео с уникальными съемками тренировок воздушной части Парада Победы в Москве.

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О том, что покажут на военном параде 9 мая в Москве

В авиационной части парада задействованы 72 самолета и вертолета, в едином строю пролетающих над Красной площадью.

Накануне Дня Победы парадные тренировки достигают максимальной интенсивности, требуя от летчиков высокого мастерства, точности и слаженности действий.

Воздушный строй открывает самый большой в мире военно-транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четверки Ми-8. За ним следуют Ми-28Н, Ми-35, Ка-52.

"Изюминкой" воздушного парада в этом году станет новое построение ударной группы из пяти самолетов дальней авиации. Группу из четырех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 возглавит стратегический ракетоносец Ту-160 "Белый лебедь".

Также на репетиции можно было увидеть стратегические бомбардировщики Ту-95МС, самолеты- заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-76МД, истребители Су-35С, Су- ЗОСМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ, фронтовые бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130.

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