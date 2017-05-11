Загруженность полигонов ВВО в трех регионах Дальнего Востока впервые достигла 100%

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ВЛАДИВОСТОК, 11 мая. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Более тысячи занятий провели с военнослужащими общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Амурской и Еврейской автономной областях и Хабаровском крае за пять месяцев зимнего периода обучения, впервые загруженность полигонов здесь стала полной и круглосуточной, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.
"В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае, подвели итоги зимнего период обучения. Впервые интенсивность полевых практических занятий по боевой подготовке достигла уровня, когда полигоны эксплуатировались в круглосуточном режиме. За пять месяцев с военнослужащими проведено более одной тысячи занятий", - сообщил Гордеев.
За это время на стрельбах из различных видов оружия и боевых машин было израсходовано более 5 млн боеприпасов. В ближайшее время полигонную учебно-материальную базу восстановят и обновят. Саперные подразделения проверят полигоны на наличие неразорвавшихся снарядов и обезвредят их, а 1 июня начнется новый, летний период обучения.