Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Военкоматы ВВО начали отправлять в войска новобранцев

Армия и ОПК
11 мая, 4:27 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина

Учебные воинские части округа уже пополнили первые 100 военнослужащих

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 11 мая. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Военные комиссариаты Восточного военного округа (ВВО) начали отправлять в войска новобранцев, учебные воинские части округа уже пополнили первые 100 военнослужащих, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"Отправки команд призывников начались в Сахалинской и Магаданской областях, Приморском крае. На сегодняшний день в ходе весенней призывной кампании призвано более шести тысяч граждан, проживающих на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири. Массовое поступление призывников в воинские части стартует в середине мая текущего года", - сообщил Гордеев.

Он уточнил, что шесть жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири во время весеннего призыва отправятся в научные роты, около 85% призывников будут проходить военную службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа. Всего же весной 2017 года военными комиссариатами ВВО будет призвано и отправлено в войска 10 тысяч граждан.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Парад Победы — 2017
Хищные птицы армии
Триумф “Ворчуна”
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова длилась 40 минут
2
Госдепартамент: санкции США в отношении РФ пока остаются в силе
3
СМИ: голландские родственники жертв крушения MH17 могут подать в суд на Украину
4
Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона
5
Трамп пригласил нового президента Южной Кореи в Вашингтон
6
Россия не намерена участвовать в докапитализации ЕБРР
7
Визит Лаврова в Вашингтон подтвердил, что США и РФ настроены улучшать отношения
Темы дня
Загрузка...
Реклама