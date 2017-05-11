Новейшие истребители Су-35С ВВО на учениях провели перехват самолетов противника

Тренер "Вашингтона" отказался на эмоциях комментировать игру Овечкина в плей-оффСпорт 11 мая, 7:29
СМИ: Базз Олдрин предложил NASA выйти из проекта МКС ради скорейшего освоения МарсаКосмос 11 мая, 7:10
Овечкин: "Вашингтон" поплатился за ошибки в седьмом матче серии плей-офф с "Питтсбургом"Спорт 11 мая, 7:06
"Вашингтон" в 11-й раз в истории проиграл во втором раунде плей-офф НХЛСпорт 11 мая, 6:03
Fortune: новую модель iPhone могут представить позже, чем ожидалосьЭкономика и бизнес 11 мая, 5:23
Коми: президент может уволить главу ФБР по любой причинеМеждународная панорама 11 мая, 5:11
Овечкин и Кузнецов в составе "Вашингтона" завершили борьбу за Кубок СтэнлиСпорт 11 мая, 5:07
Экс-глава Бразилии Лула да Силва заявил, что готовится вновь стать президентомМеждународная панорама 11 мая, 5:02
В Конгрессе США попросили минюст оценить решение Трампа об увольнении директора ФБРМеждународная панорама 11 мая, 4:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 11 мая. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Новейшие истребители Су-35С Восточного военного округа (ВВО) во время летно-тактического учения в Хабаровском крае отработали перехват самолетов условного противника и фигуры высшего пилотажа на различных высотах, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.
"В ходе проведения мероприятия пилоты новейших истребителей Су-35С отработали задачи по организации и проведению воздушного боя на средних и малых высотах. При выполнении полетов в ходе воздушного боя летчики, в условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы, поочередно решали задачи поиска, обнаружения и уничтожения самолетов условного противника", - сообщил Гордеев.
Отдельным полетным заданием для каждого пилота стало выполнение фигур высшего пилотажа на различных высотах. Кроме того, экипажи провели воздушную разведку местности, чтобы обнаружить средства противовоздушной обороны условного противника, и выполнили боевые стрельбы из пушечного вооружения Су-35С на одном из специализированных полигонов округа.