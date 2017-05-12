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"Калашников" отрабатывает технологии роботов будущего на "Нахлебнике"

Армия и ОПК
12 мая, 9:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Гендиректор концерна Алексей Криворучко заявил, что полученный во время эксперимента технический задел уже используется для создания других специальных робототехнических образцов

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Боевая автоматизированная система "Нахлебник"

Боевая автоматизированная система "Нахлебник"

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Боевая автоматизированная система "Нахлебник" создавалась с целью отработки конструкторских решений для перспективных роботов. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор концерна "Калашников" Алексей Криворучко.

"Целью создания "Нахлебника", который по своей сути являлся экспериментальным образцом, являлась отработка конструкторских и технологических решений по компактной компоновке узлов и агрегатов, позволяющих обеспечить малогабаритным робототехническим средствам требуемые характеристики по скорости, грузоподъемности, маневренности, возможности размещения полезной нагрузки с высоким энергопотреблением", - сказал Криворучко.

По его словам, эксперимент удачно завершен, а полученный технический задел уже используется для создания других специальных робототехнических образцов.

Ранее ряд СМИ сообщали, что "Нахлебник" был представлен на выставке вооружений и спецтехники в рамках первого заседания Научно-технического совета Росгвардии, прошедшей в феврале этого года. Тогда его разработчики не стали разглашать какие-либо данные об этой системе.

В прошлом году "Калашников" показал свой первый роботизированный комплекс "Соратник", созданный по заданию Минобороны РФ. Он представляет собой бронированную гусеничную машину, оснащенную компьютерной системой управления, скрытой радиосвязью, средствами обнаружения и наблюдения, на которую может устанавливаться боевой модуль. Этот комплекс может работать в связке с другими автоматизированными боевыми единицами, включая беспилотные летательные аппараты Zala Aero.

Позднее гендиректор концерна рассказал в интервью ТАСС, что "Калашников" работает над созданием новейшего разведывательно-ударного комплекса массой около 20 тонн, испытания которого начнутся в России в 2018 году.

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