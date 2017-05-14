Российские специалисты выполнят наблюдательный полет над Великобританией

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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российские инспекторы в ближайшие дни выполнят наблюдательный полет над территорией Великобритании в рамках международного Договора по открытому небу, сообщил журналистам начальник Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
"Наблюдательный полет будет выполняться в период с 15 по 19 мая 2017 года с аэродрома открытого неба Брайз Нортон и максимальной дальностью 2,4 тысячи километров", - сказал он.
Рыжков напомнил, что российский самолет Ан-30Б будет лететь по согласованному с британской стороной маршруту, причем британские специалисты на борту "будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором".
Этот полет станет для России 15-м с начала года наблюдательным полетом над территориями государств - участников Договора по открытому небу.