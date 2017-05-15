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Партия танков Т-72Б3 поступила в 1-ю танковую армию на западе РФ

Армия и ОПК
15 мая, 19:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Модернизированные Т-72Б3 оснащены более мощным двигателем в 1130 лошадиных сил, а также улучшенным комплексом вооружения

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Подразделения 1-й танковой армии, дислоцирующейся в Западном военном округе, получили очередную партию модернизированных танков Т-72Б3. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе округа.

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"Очередная партия модернизированных танков Т-72Б3 поступила на вооружение войск Западного военного округа. Получившие новейшие технологии и прошедшие контрольные испытания два десятка боевых машин встанут в строй мотострелкового соединения 1-й танковой армии", - сказали там.

В пресс-службе отметили, что модернизированные Т-72Б3 оснащены более мощным двигателем в 1130 лошадиных сил, а также улучшенным комплексом вооружения. Кроме того, машина получила новую систему прицеливания с цифровым дисплеем, а также телевизионную камеру заднего обзора.

Изменения коснулись и брони танка, которая усилена бортовыми экранами с модулями динамической защиты "Реликт", навесными решетчатыми экранами, а также новыми модулями динамической защиты в "мягком" корпусе.

"В настоящее время одно из соединений танковой армии полностью укомплектовано новыми боевыми машинами, что в два раза позволило увеличить его огневую мощь", - сказали в округе.

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