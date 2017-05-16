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Более 600 служебных квартир для российских военных в Абхазии построят в этом году

Армия и ОПК
16 мая, 3:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Седьмая российская военная база, дислоцированная в городе Гудаута в Абхазии в соответствии с межгосударственным соглашением

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Российские военные, служащие на базе в Абхазии, получат служебные квартиры до конца нынешнего года. Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Дополнительно более 600 служебных квартир на территории военного городка российской военной базы в Абхазии планируется сдать в эксплуатацию в текущем году. Это позволит обеспечить жильем всех офицеров, прапорщиков и семейных военнослужащих по контракту, проходящих военную службу на должностях младших специалистов в соединении", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что командующий войсками округа Александр Дворников в ходе рабочей поездки на российскую военную базу в Абхазии поставил задачу завершить строительство детского сада на территории военного городка в Гудауте и разместить штатное медицинское подразделение в одном из жилых корпусов.

Седьмая российская военная база, дислоцированная в городе Гудаута в Абхазии в соответствии с межгосударственным соглашением, подписанным президентами России и Абхазии, образована в августе 2008 года.

 

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