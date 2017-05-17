Корабли Черноморского флота провели артиллерийские стрельбы в море

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Ракетный корабль и два ракетных катера Черноморского флота отработали на учениях в море уничтожение морских и воздушных целей. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачев.
"Ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", ракетные катера Р-239 и Р-60 провели тренировку по нанесению ракетного удара по отряду кораблей "противника", учения по связи, совместному маневрированию, а также по организации противовоздушной обороны отряда кораблей с выполнением артиллерийской стрельбы по воздушной мишени. Позднее корабли из состава Крымской военно-морской базы выполнили совместную артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту", - сказал Трухачев.
По его словам, к учениям также были привлечены истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и самолеты-амфибии Бе-12.