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Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье

Армия и ОПК
17 мая, 11:21 UTC+3 область) 17, мая. /ТАСС

В ходе тренировки подразделения полка совершили условные пуски ракет и отразили атаки диверсионной группы

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ЗВЕНИГОРОД (Московская область), 17 мая. /ТАСС/. Зенитный ракетный полк, вооруженный системами С-400 "Триумф", поднят 17 мая утром по тревоге под Москвой. Как сообщили журналистам в Минобороны РФ, подразделения полка в ходе тренировки совершили условные пуски ракет и отразили нападение диверсионной группы.

"Подразделения зенитного ракетного полка были подняты по тревоге. Экипажи систем С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" совершили марш к месту выполнения учебной боевой задачи", - рассказали в военном ведомстве.

После совершения условных пусков колонна "Панцирей" и систем С-400 отправилась в новый позиционный район, по пути отразив атаку диверсионной группы.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. 8 апреля 2017 года замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.

ЗРПК "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия от всех средств воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обстановке при любых погодных условиях. Современное ракетно-пушечное вооружение обеспечивает поражение всех типов пилотируемых и беспилотных целей.

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