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Минобороны: большинство контрактников хочет служить на Северном флоте и в ВДВ

Армия и ОПК
17 мая, 12:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Отмечается, что в ряде регионов России конкурс на службу по контракту составляет шесть человек на место

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Конкурс среди кандидатов на военную службу по контракту в Сибири и на Дальнем Востоке достигает шести человек на место, особый интерес у кандидатов вызывает служба в Воздушно-десантных войсках и на Северном флоте. Об этом журналистам сообщил начальник 4-го управления Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-майор Руслан Васильев.

"В ряде регионов России конкурс на службу по контракту составляет шесть человек на место. В частности, это Сибирский федеральный округ и Дальний восток", - сказал Васильев.

По его словам, особый интерес у кандидатов вызывает служба в Воздушно-десантных войсках и на Северном флоте.

В среду начались двухдневные сборы, на которых руководители органов военного управления и начальники пунктов отбора обсудят перспективы и методы набора контрактников. Мероприятия пройдут в Москве и в парке "Патриот". На конференции также обсудят нормативно-правовые акты, регламентирующие организацию комплектования Вооруженных сил РФ.

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