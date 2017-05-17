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Путин: госпрограмма вооружений на 2018-2025 гг. позволит повысить боевой потенциал ВС РФ

Армия и ОПК
17 мая, 16:48 дата обновления: 17 мая, 17:31 UTC+3

Новая программа призвана обеспечить сбалансированное развитие систем вооружений всех родов и видов войск и поэтапное оснащение ими частей и соединений, заявил президент РФ

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СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Новая Госпрограмма вооружений на 2018-2025 годы позволит повысить боевой потенциал Вооруженных сил РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по формированию проекта оснащения ВС до 2025 года.

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"Эта программа станет важнейшим инструментом в реализации военно-технической политики России в сфере обороны и безопасности до 2025 года и на дальнейшую перспективу, - сказал президент. - Новая программа призвана обеспечить сбалансированное развитие систем вооружений всех родов и видов войск и поэтапное оснащение ими частей и соединений. Это позволит значительно повысить боевой потенциал Вооруженных сил, обеспечить выполнение тех ответственных задач, которые предусмотрены военной доктриной и стратегией национальной безопасности, да и собственно говоря, рядом других важнейших документов.

По словам главы государства, планируемые мероприятия позволят не только оснастить армию и флот современными образцами вооружений и техники, но и дадут возможность сформировать научно-технический задел для разработки принципиально новых видов оружия. Путин добавил, что в ходе формирования и реализации новой Госпрограммы вооружений "следует принимать во внимание, что намеченные планы выполняются в условиях импортозамещения". Президент подчеркнул, что соответствующая программа активно реализуется. Он напомнил, что по итогам совещания, которое прошло в Рыбинске несколько недель назад, было признано, что в рамках реализации политики импортозамещения военной продукции "были достигнуты хорошие результаты".

При этом Путин подчеркнул, что предстоит сделать гораздо больше. "Имею в виду развитие отечественной электронно-компонентной базы, реализацию контрактов полного жизненного цикла военной продукции, а также синхронизацию сроков подготовки необходимой инфраструктуры с поставками нового вооружения", - сказал глава государства.

Доля современных вооружений в сухопутных войсках

"Отмечу, что к концу 2017 года доля современных вооружений в Сухопутных войсках должна составить 42%, а в ВДВ - 58%", - сказал президент. - В предстоящий программный период важно не только продолжать наращивать данный показатель, но и придать системе вооружений сил общего назначения новое качество". Он отметил, что решение этих задач напрямую зависит от возможностей организации ОПК.

По мнению главы государства, необходимо оценить производственно-технический мощности промышленности, в том числе и потенциал для их дальнейшего развития. Путин уточнил, что в рамках совещания будут заслушаны доклады главнокомандующего сухопутными войсками, командующего ВДВ, а руководители интегрированных структур и организаций ОПК проинформируют участников совещания по проблемам реализации спланированных мероприятий. Президент также добавил, что на совещании будут рассмотрены вопросы о состоянии Сухопутных и Воздушно-десантных войск, а также перспективы из развития с учетом формирования Госпрограммы вооружений до 2025 года.

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