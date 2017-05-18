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Катера Черноморского флота поразили условного противника крылатыми ракетами "Москит"

Армия и ОПК
18 мая, 11:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Стрельбы проводились в рамках зачетных тактических учений бригады ракетных катеров

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Корабли Черноморского флота поразили крылатыми ракетами "Москит" мишени, имитирующим отряд кораблей условного противника. Об этом сообщил представитель флота капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев.

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Черноморский флот России

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Черном море

"Ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", ракетные катера "Р-239" и "Р-60" выполнили стрельбу тремя противокорабельными крылатыми ракетами "Москит", которые поразили цели. Результаты выполненного боевого упражнения подтверждены данными телеметрии и визуально с беспилотных летательных аппаратов Морской авиации Черноморского флота", - сказал офицер.

Он уточнил, что стрельбы проводились в рамках зачетных тактических учений бригады ракетных катеров Черноморского флота.

Для обеспечения безопасности выполнения пусков и закрытия опасного для плавания района было привлечено до десяти боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты Морской авиации Черноморского флота.

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