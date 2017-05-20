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Бригада морской пехоты ЧФ полностью перевооружена новыми БТР

Армия и ОПК
20 мая, 9:46 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский

Новые боевые машины прошли обкатку в ходе стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2016", принимали участие в парадах Победы в разных городах Крыма в 2016 и 2017 годах

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СЕВАСТОПОЛЬ, 20 мая. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Подразделения отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота полностью перевооружены за счет новых бронетранспортеров БТР-82А. Об этом сообщил в субботу начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачев.

"Подразделения отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота, где штатом предусмотрены бронетранспортеры (БТР), полностью перевооружены на новые БТР-82А. Техника уже принята в эксплуатацию", - сказал он, добавив, что новые боевые машины прошли обкатку в ходе стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2016", принимали участие в парадах Победы в разных городах Крыма в 2016 и 2017 годах.

Трухачев также рассказал, что на базе бригады в Севастополе с прошлого года функционирует подразделение, в котором молодые механики-водители обучаются управлять новой современной техникой. Практическое же обучение для стрелков БТР-82А проводят на одном из полигонов боевой подготовки, где морские пехотинцы осваивают не только устройство нового боевого модуля с 30-миллиметровой пушкой, но и на практике обучаются навыкам ведения огня по различным мишеням.

БТР-82А является модернизированной и доработанной версией БТР 80. На внутренние поверхности корпуса БТР-82А установлена противоосколочная многослойная защита из синтетического материала, кроме того, машина снабжена унифицированным боевым модулем, оснащенным электроприводом и двухплоскостным стабилизатором вооружения. Основное оружие боевого модуля - 30-миллиметровая пушка, имеются также еще два пулемета. Конструкторы предусмотрели возможность установки на БТР и другого оружия.

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