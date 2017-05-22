Минобороны РФ прорабатывает вопрос с жильем для крымчан, ранее служивших в ВСУ

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Минобороны РФ предлагает предоставлять военным, служившим в Крыму и Севастополе и уволившимся из Вооруженных сил Украины, государственные жилищные сертификаты для обеспечения жильем. Об этом сообщил журналистам начальник департамента жилищного обеспечения Минобороны РФ Сергей Пирогов.

По его словам, в настоящее время разрабатывается ряд законопроектов, уточняющих и дополняющих порядок реализации жилищных прав военных, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей.

"В целях решения жилищного вопроса граждан, уволенных с военной службы из Вооруженных сил Украины с оставлением на учете нуждающихся в жилье в воинских частях, дислоцировавшихся в Крыму и Севастополе, подготовлен проект указа президента РФ, предусматривающий предоставление указанной категории граждан государственных жилищных сертификатов", - сказал он, отметив, что Минобороны также подготовило проект указа президента РФ, который касается граждан, подлежащих переселению из закрытых военных городков.

"Для решения жилищного вопроса предлагается наряду с социальной выплатой, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом, по выбору указанных граждан предоставление им жилых помещений в собственность бесплатно или по договорам социального найма в населенных пунктах, в которых имеются невостребованные жилые помещения", - рассказал Пирогов.

Минобороны также работает над дополнениями в закон "О статусе военнослужащих", которые направлены на изменение порядка обеспечения граждан, проходящих военную службу по контракту, некоторыми видами жилых помещений специализированного жилищного фонда.

"Все виды нормативных документов в настоящее время находятся в разной стадии согласования с центральными органами военного управления, федеральными органами исполнительной власти силового и финансово-экономического блоков. В случае принятия законопроектов в 2017 году департамент жилищного обеспечения планирует незамедлительно приступить к их практической реализации", - сказал Пирогов.