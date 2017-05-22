Более 3 млрд рублей выделено на жилищные субсидии военным в Крыму и Севастополе

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Более 3 млрд руб. выделено на предоставление жилищных субсидий военным в Крыму и Севастополе. Об этом сообщил журналистам начальник департамента жилищного обеспечения Минобороны РФ Сергей Пирогов.
"На 2017 год для предоставления жилищных субсидий военнослужащим, проходящим военную службу на территории Республики Крым и Севастополя, выделены лимиты бюджетных обязательств в объеме 3,29 млрд руб., что позволит обеспечить порядка 500 военнослужащих, в том числе бывших граждан Украины, проходивших военную службу в воинских формированиях этой страны", - сказал Пирогов.
При этом он отметил, что на 26 апреля почти 1,9 тыс. военных на полуострове нуждаются в жилье (703 из них ранее служили в Вооруженных силах Украины). Пирогов также рассказал, что с 2014 года 768 военных в Крыму уже получили жилье.
Пирогов рассказал, что Минобороны РФ значительно увеличивает количество жилья, которое строится на полуострове для военных.
"Минобороны России планирует существенно увеличить строительство на территории Республики Крым и города Севастополя в связи со значительным увеличением численности Вооруженных сил РФ в этом регионе", - сказал он, отметив, что уже проработан вопрос обеспечения служебным жильем военных, проходящих службу в Крыму и Севастополе.
По словам Пирогова, в 2014 году были получены для заселения 1,9 тыс. служебных квартир в Севастополе. Также в городе ведется строительство жилого дома на 200 квартир и планируется возведение жилой застройки на 343 квартиры.
Он также сообщил, что 3,1 тыс. военных, проходящих службу на территории Крыма и Севастополя, получают денежную компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений.