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Более 3 млрд рублей выделено на жилищные субсидии военным в Крыму и Севастополе

Армия и ОПК
22 мая, 15:18 дата обновления: 22 мая, 15:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

По словам начальника департамента жилищного обеспечения Минобороны РФ, с 2014 года 768 военных в Крыму уже получили жилье

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Более 3 млрд руб. выделено на предоставление жилищных субсидий военным в Крыму и Севастополе. Об этом сообщил журналистам начальник департамента жилищного обеспечения Минобороны РФ Сергей Пирогов.

"На 2017 год для предоставления жилищных субсидий военнослужащим, проходящим военную службу на территории Республики Крым и Севастополя, выделены лимиты бюджетных обязательств в объеме 3,29 млрд руб., что позволит обеспечить порядка 500 военнослужащих, в том числе бывших граждан Украины, проходивших военную службу в воинских формированиях этой страны", - сказал Пирогов.

При этом он отметил, что на 26 апреля почти 1,9 тыс. военных на полуострове нуждаются в жилье (703 из них ранее служили в Вооруженных силах Украины). Пирогов также рассказал, что с 2014 года 768 военных в Крыму уже получили жилье.

Строительство жилья

Пирогов рассказал, что Минобороны РФ значительно увеличивает количество жилья, которое строится на полуострове для военных.

"Минобороны России планирует существенно увеличить строительство на территории Республики Крым и города Севастополя в связи со значительным увеличением численности Вооруженных сил РФ в этом регионе", - сказал он, отметив, что уже проработан вопрос обеспечения служебным жильем военных, проходящих службу в Крыму и Севастополе.

По словам Пирогова, в 2014 году были получены для заселения 1,9 тыс. служебных квартир в Севастополе. Также в городе ведется строительство жилого дома на 200 квартир и планируется возведение жилой застройки на 343 квартиры.

Он также сообщил, что 3,1 тыс. военных, проходящих службу на территории Крыма и Севастополя, получают денежную компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений.

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