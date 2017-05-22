Силовики на учениях отбили нападение "террористов" на Кольскую АЭС

МУРМАНСК, 22 мая. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур провели учения в Заполярье по защите атомной станции от "террористов". Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Мурманской области.

"В ходе учения выполнены мероприятия по пресечению террористического акта или действий, создающих непосредственную угрозу его совершения, в окружении Кольской АЭС", - говорится в сообщении. В антитеррористических учениях приняли участие подразделения ФСБ, а также авиация, военнослужащие Северного флота, МВД и Нацгвардии.

По легенде учений, в районе Кольской атомной электростанции обнаружена группа террористов, пытавшихся попасть на ядерный объект под видом туристов, и использующая для разведки квадрокоптер. Руководитель оперативного штаба принял решение о проведении поисковых мероприятий, в результате которых "террористы" были обнаружены и обезврежены.

По оценке руководителя оперативного штаба, все подразделения, принимавшие участие в учении, с поставленными задачами справились.