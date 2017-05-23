Комплексы "Бал" и "Бастион" Балтфлота уничтожили отряд кораблей условного противника

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КАЛИНИНГРАД, 23 мая. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Расчеты ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" берегового ракетного подразделения Балтийского флота в ходе учений уничтожили отряд боевых кораблей условного противника у калининградского побережья, сообщил официальный представитель флота Роман Мартов.
"Личный состав ракетного подразделения совершили марш на боевой технике в районы огневых позиций, где были оперативно развернуты пусковые установки "Бал" и "Бастион" для борьбы с надводными кораблями, а также защиты морского побережья Калининградской области на десантноопасных направлениях", - рассказал Мартов.
В роли кораблей условного противника выступили корветы проекта 20380, экипажам которых была поставлена задача нарушить морские коммуникации и нанести ракетный удар по кораблям группировки флота.
"Получив целеуказания, боевые расчеты произвели электронный пуски из ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" по отряду кораблей условного противника. Средства объективного контроля, производившие мониторинг, подтвердили успешное поражение всех мишеней", - констатировал Мартов.
В ходе учения расчеты комплексов также отработали задачи по проверке работоспособности систем ракет, по погрузке и выгрузке вооружения ракетных комплексов.
Береговой ракетный комплекс "Бастион" с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной крылатой ракетой "Яхонт" ("Оникс") предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.
Береговой ракетный комплекс "Бал" с противокорабельной ракетой Х-35 предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон; защиты военно-морских баз, других береговых объектов и инфраструктуры побережья; защиты побережья на десантно-опасных направлениях. Боевое применение комплекса обеспечивается в простых и сложных метеоусловиях днем и ночью при полной автономности наведения после пуска в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия противника.
Ракеты этих комплексов имеют мощные боевые части и высокую скорость маршевого полета, что увеличивает вероятность гарантированного поражения надводных целей любого класса.