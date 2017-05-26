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Корабли Черноморского флота провели морской бой в ходе учений в Средиземном море

Армия и ОПК
26 мая, 12:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Пять боевых кораблей провели учения по радиационной, химической и биологической защите

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© Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Корабли Черноморского флота провели встречный морской бой в рамках учений в Средиземном море, сообщает Минобороны России.

"После проведения на первых этапах конвойной операции, тренировок по организации коллективной защиты от средств воздушного нападения противника, противолодочной и противодиверсионной обороны, пять боевых кораблей в составе двух группировок провели встречный морской бой и учения по радиационной, химической и биологической защите кораблей", - говорится в сообщении.

Учения в Средиземном море проходят под общим руководством заместителя командующего Черноморским флотом вице-адмирала Валерия Куликова. Они продлятся до 27 мая.

Ранее корабли Черноморского флота, в том числе фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", провели учения по сопровождению больших десантных кораблей, также силы флота отработали совместные действия по защите отряда кораблей от атак условного противника.

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