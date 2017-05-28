В России отмечают День пограничника

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российские пограничники отмечают свой профессиональный праздник - День пограничника. Его истории уже 99 лет - в 1918 году был принят декрет об учреждении пограничной охраны при Наркомфинансов.

Вместе с тем, история отечественной пограничной охраны насчитывает не одно столетие. Первое упоминание о пограничной службе в русском государстве относится к 1360 году, когда митрополит всея Руси Алексий послал благословение "сторожам и станичникам", наблюдавшим за движением ордынцев. В 1512 году великий князь Василий Третий "утвердил землю заставами", а в 1754 году была создана пограничная таможенная охрана. Последняя крупная реорганизация дореволюционного периода произошла в 1893 году, когда Александр III образовал Отдельный корпус пограничной стражи, и она стала самостоятельным родом войск.

25 лет воссоздания границ

Российские пограничники обеспечивают охрану более 60 тысяч километров границы, три четверти которой - морская (ее охраняет Береговая охрана). Самая длинная граница у России с Казахстаном - 7599 км, самая протяженная на море - в Арктике - 19 тысяч 724 км. Кроме того, пограничники обеспечивают работу на почти 400 пунктах пропуска. Ежедневно на службу выходят около 10 тысяч пограничных нарядов и до 60 кораблей и катеров. Каждый день задерживают до 15 нарушителей границы.

Последние десятилетия концепция работы Погранслужбы изменилась - от "границы на замке" до работы по организации пропуска. Если в советский период за год границу пересекало порядка 2-2,5 млн человек, то в 1993 году через государственную границу РФ было пропущено более 35 млн человек и около 5 млн единиц транспорта.

С 2005 года границу РФ ежегодно пересекают более 100 млн человек. Последние годы - от 130 до 150 млн в год. Пиковым стал 2012 год: 167 млн человек - больше всего населения страны. Каждый день в пунктах пропуска оформляются порядка 300 тысяч человек и 50 тысяч автомобилей.

Если "классических" нарушителей, пытающихся нелегально перебраться через границу, за год не набирается и тысячи человек, то ежегодно пограничники задерживают на границе десятки тысяч граждан с недействительными документами и до 100 тысяч иностранцев, въезд которым в РФ не разрешен. Последние два года выросло число иностранцев, пытающихся нелегально мигрировать через РФ в Европу (в 2015 году - более 25 тысяч человек).

Человек с собакой

25 мая пограничная кинология отметила 123 года своей истории. Первые служебные собаки появились на границе по циркуляру командира Отдельного корпуса пограничной стражи генерал-лейтенанта Александра Свиньина в 1894 году - через год после создания самой стражи. Но развитие прервала Первая мировая война и революция.

С начала 1920-х годов стали восстанавливать питомники с обучением специалистов и дрессировкой собак. Выдающийся кинолог Всеволод Языков разработал методику дрессировки и применения собак, и к началу войны практически на каждой заставе были проводники с собаками. Собака стала и верным оружием - пограничники, оборонявшие Киев от наступавших немецких войск, в качестве последнего оружия выпустили на врага 200 немецких овчарок. В том бою погибли более 150 пограничных собак.

После войны методики применения собак развивались - вплоть до доставки собак на лошадях на дальние заставы. В время боевых действий в Афганистане стали обучать минно-разыскных собак.

После распада СССР в 1994 году был создан Центральный питомник пограничных войск в Вязьме (Смоленская область), который превратился в кинологический учебный центр. Там же готовили специалистов службы собак для МЧС и ФСБ. 13 марта 2000 года одна из подготовленных в центре собак помогла найти скрывавшегося лидера бандгрупп в Чечне Салмана Радуева, а в марте 2005 с помощью подготовленных собак был обнаружен бункер в Толстой-юрте, где был найден Аслан Масхадов.

Если для розыскной и караульной служб используются немецкие и восточно-европейские овчарки, то специальными собаками (обученными на розыск взрычатки или наркотиков) являются, как правило, спаниели и лабрадоры. У них самый короткий период службы - всего пять лет. Русский спаниель Аза, например, обнаружила в грузовике, следовавшем из Узбекистана в Екатеринбург через пункт пропуска в Челябинской области, 143 кг афганского героина среди тысячи ящиков с грушами.

Торжества

В этом году мероприятия ко Дню пограничника приурочены к 100-летию органов безопасности. 26 мая руководство Погранслужбы и ветераны возложили цветы к местам захоронений пограничников на Троекуровском и других кладбищах столицы. Накануне состоялось возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата, а в Церемониальном зале Пограничной службы ФСБ России прошло награждение отличившихся сотрудников, в Кремлевском Дворце прошел праздничный концерт. У памятника "Пограничникам Отечества" на Яузском бульваре под эгидой Российского совета ветеранов пограничной службы прошел ритуал "Боевого расчета".

Сегодня руководство Погранслужбы ФСБ России возложит цветы к памятнику "Пограничникам Отечества", а с 13:00 мск до 17:00 мск в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и в Парке Победы на Поклонной горе пройдет комплекс мероприятий - концерт Центрального пограничного ансамбля ФСБ России, вокального ансамбля "Честь имею" Голицынского погранинститута и коллектива Московского погранинститута. Пройдут показательные выступления кинологов и групп рукопашного боя. В Центральном пограничном музее откроется выставка "В веках на страже порубежья". Празднование завершит фейерверк в Парке Победы в 22:00 мск.