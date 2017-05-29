Рогозин: испытания нового военно-транспортного самолета Ил-112В начнутся в конце года

ГОРКИ, 29 мая. /ТАСС/. Россия начнет испытания нового военно-транспортного самолета Ил-112В в конце этого года, доложил вице-премьер Дмитрий Рогозин председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву. "В конце года мы планируем еще одну авиационную премьеру - это Ил-112В - легкий военно-транспортный самолет", - сказал Рогозин.

По его оценке, 2017 год стал "богатым на авиационный урожай". Вице-премьер напомнил, что в начале года "взлетел боевой самолет-истребитель МиГ-35", а недавно проведены полеты вертолета Ка-62 и МС-21.