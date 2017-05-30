Военная база РФ в Таджикистане поднята по тревоге в рамках учений "Душанбе - Антитеррор"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Подразделения российской 201-й военной базы, дислоцированной в Республике Таджикистан, подняты по тревоге в рамках совместных учений "Душанбе - Антитеррор". Об этом журналистам сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин.

"Российская военная база в Таджикистане поднята по тревоге в рамках совместного антитеррористического учения. Действия военнослужащих контролирует комплексная рабочая группа штаба Центрального военного округа, которая проверяет службу дежурной смены, работу командиров и личного состава при приведении в высшие степени боевой готовности, организацию взаимодействия с силовыми структурами Таджикистана", - сказал он.

Рощупкин добавил, что будут оценены навыки солдат и офицеров по снятию вооружения и военной техники с кратковременного хранения и совершению маршей в районы проведения антитеррористического учения.

От российской стороны в учениях "Душанбе - Антитеррор", которые проходят при координации антитеррористического центра СНГ, принимают участие около 2 тыс. военных и более 300 единиц техники, среди них более 30 самолетов и вертолетов.

201-я военная база - крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.