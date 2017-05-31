В Таджикистане подразделения СНГ отработают действия против прорыва боевиков через границу

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Силовые подразделения стран СНГ отработают совместные действия против прорыва боевиков через границу в Таджикистане. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ, учения с привлечением подразделений вооруженных сил пройдут в ходе начавшегося совместного антитеррористического учения стран Содружества "Душанбе-Антитеррор-2017".
Его заключительный этап с проведением силовой фазы пройдет на территории Таджикистана, где в ходе учений спецслужбы проведут контртеррористическую операцию по освобождению заложников и нейтрализации условных террористов в республиканском телецентре, а также учебную войсковую операцию по блокированию и уничтожению бандформирования, прорвавшегося через границу (на полигонах "Ляур" и "Харбмайдон").
В антитеррористических учениях СНГ практически впервые будут задействованы армейские подразделения - Центрального военного округа РФ, 201-й российской военной базы и авиационной группировки Вооруженных Сил РФ, Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана и Министерства обороны Республики Таджикистан.
Учения "Душанбе-Антитеррор-2017", проходящие под эгидой Антитеррористического центра, начались 23 мая. На первом этапе спецслужбы Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, России и Таджикистана отработали механизмы выявления вербовочной деятельности эмиссаров террористов в социальных сетях, а также взаимного оповещения в случае возникновения реальной террористической угрозы.
В среду же АТЦ СНГ при поддержке ГКНБ Таджикистана открывает в Душанбе двухдневный Сбор руководящего состава антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб государств СНГ, где подведут итоги первого этапа учений и проведут их завершающую фазу.
Начиная с 2001 года под эгидой АТЦ организовано 13 таких учений. На территории Таджикистана они пройдут во второй раз. 15 лет назад в Душанбе и Кулябе провели учение "Юг-Антитеррор-2002".
В АТЦ отметили, что ежегодные Сборы руководящего состава антитеррористических подразделений стали важной составляющей системы антитеррористического взаимодействия государств Содружества. С 2003 года на них обсуждаются актуальные вопросы межгосударственного и межведомственного сотрудничества в сфере противодействия терроризму и экстремизму, в формате совместных учений отрабатываются новые элементы взаимодействия спецслужб.
Нынешние учения и сборы проходят в соответствии с Программой сотрудничества государств СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы. Для участия в них приглашены делегации Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, представители Исполкома СНГ, Секретариата Совета министров обороны, Координационной службы Совета командующих пограничными войсками, Советов руководителей подразделений финансовой разведки, пенитенциарных служб СНГ и других, а также представители Региональной антитеррористической структуры ШОС, ОДКБ и ОБСЕ.