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Батальон морпехов Черноморского флота поднят по тревоге для проверки боеготовности

Армия и ОПК
1 июня, 4:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

К внезапной проверке привлечены до 300 военнослужащих и более 50 единиц техники

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Батальон морских пехотинцев Черноморского флота, дислоцированный в Краснодарском крае, подняли по тревоге. Об этом сообщила пресс-служба флота.

"В рамках проверки уровня боевой готовности сил управлением Южного военного округа поднят по тревоге отдельный батальон морской пехоты Черноморского флота, дислоцированный в Краснодарском крае", - говорится в сообщении.

К внезапной проверке привлечены до 300 военнослужащих и более 50 единиц техники.

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