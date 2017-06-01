Батальон морпехов Черноморского флота поднят по тревоге для проверки боеготовности

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Батальон морских пехотинцев Черноморского флота, дислоцированный в Краснодарском крае, подняли по тревоге. Об этом сообщила пресс-служба флота.
"В рамках проверки уровня боевой готовности сил управлением Южного военного округа поднят по тревоге отдельный батальон морской пехоты Черноморского флота, дислоцированный в Краснодарском крае", - говорится в сообщении.
К внезапной проверке привлечены до 300 военнослужащих и более 50 единиц техники.