Российские военные в Международный день защиты детей передали подарками сиротам Алеппо

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АЛЕППО /Сирия/, 1 июня. /ТАСС/. Российские военные в Сирии, шефствующие над детдомом в Алеппо, в Международный день защиты детей передали сиротам подарками.
"Мы привезли детям традиционные муку, сахар и рис, а также конфеты и игрушки", - сказал журналистам сотрудник Центра примирения враждующих сторон Кирилл Цупняков.
Директор детдома Муххамед-аль-Тайеб поблагодарил российских военных за то, что у каждого из 22 мальчишек появилась коробка со сладостями.
"Я хочу пожелать всем детям мира счастья, здоровья, чтобы рядом были родители. А дети не страдали так, как пришлось страдать их сверстникам в Алеппо", - сказал он, отметив, что российские военные постоянно помогают сиротам приюта.
О завершении операции по освобождению Алеппо от боевиков заявил 23 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу. Ранее в Минобороны РФ отмечали, что перед тем, как покинуть Алеппо, представители "умеренной оппозиции" минировали "буквально все", даже детские игрушки. Российские саперы работали в Алеппо с декабря прошлого года.