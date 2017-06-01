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Российские военные в Международный день защиты детей передали подарками сиротам Алеппо

Армия и ОПК
1 июня, 10:38 UTC+3 АЛЕППО /Сирия/ 1, июня. /ТАСС

Военнослужащие привезли детям муку, сахар и рис, а также конфеты и игрушки

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АЛЕППО /Сирия/, 1 июня. /ТАСС/. Российские военные в Сирии, шефствующие над детдомом в Алеппо, в Международный день защиты детей передали сиротам подарками.

"Мы привезли детям традиционные муку, сахар и рис, а также конфеты и игрушки", - сказал журналистам сотрудник Центра примирения враждующих сторон Кирилл Цупняков.

Директор детдома Муххамед-аль-Тайеб поблагодарил российских военных за то, что у каждого из 22 мальчишек появилась коробка со сладостями.

"Я хочу пожелать всем детям мира счастья, здоровья, чтобы рядом были родители. А дети не страдали так, как пришлось страдать их сверстникам в Алеппо", - сказал он, отметив, что российские военные постоянно помогают сиротам приюта.

О завершении операции по освобождению Алеппо от боевиков заявил 23 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу. Ранее в Минобороны РФ отмечали, что перед тем, как покинуть Алеппо, представители "умеренной оппозиции" минировали "буквально все", даже детские игрушки. Российские саперы работали в Алеппо с декабря прошлого года.

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