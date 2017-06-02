Более 150 кораблей ВМФ России примут участие в АрМИ-2017

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Более 150 кораблей ВМФ России примут участие во всеармейском и международном этапах военно-морских конкурсов в рамках Армейских международных игр - 2017.
Об этом сообщил представитель ВМФ РФ Игорь Дыгало.
"Всего в летнем периоде обучения в военно-морских конкурсах примут участие свыше 150 кораблей от более чем 20 соединений ВМФ, более 40 подразделений морской пехоты, 162 водолаза из 27 соединений флота", - сказал Дыгало.
По его словам, завершается подготовка объектов учебно-материальной базы для проведения международных конкурсов "Кубок моря - 2017", "Морской десант - 2017" и "Глубина - 2017".
Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний с 29 июля по 12 августа. Основным отличием соревнований этого года станет значительное расширение количества военных специалистов, соревнующихся в профессиональном мастерстве.
К существовавшим в прошлом году 23 военно-прикладным дисциплинам добавятся пять новых: соревнования военнослужащих военной полиции "Страж порядка", конкурс среди экипажей военной автомобильной техники "Военное ралли", состязания военнослужащих стран - членов СНГ "Воин содружества", соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов и конкурс на лучшего инспектора военной автомобильной инспекции "Дорожный патруль".