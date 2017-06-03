Новые фрегаты с усиленным вооружением создадут на базе кораблей проекта 22350

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. На базе фрегатов проекта 22350 создадут фрегаты следующего поколения с увеличенным водоизмещением и усиленным вооружением. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что фрегаты проекта 22350 станут основными боевыми кораблями Военно-морского флота РФ.

"Он (этот фрегат - прим. ТАСС) действительно будет претерпевать серьезные изменения. Он будет больше, чем текущий проект 22350. Это будет более мощный корабль с точки зрения объема вооружения и его эффективности", - сказал Рахманов, комментируя заявлением министра.

"Вооружение однозначно будет увеличено. Что касается водоизмещения, то с точки зрения размещения большего объема вооружения нам придется вносить изменения и в размеры этого фрегата, который, вероятно, станет больше", - добавил глава ОСК.

Однако, уточнил он, корабль все равно останется в классе фрегатов и не "вырастет" до эсминца.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по модернизации проекта 22350 уже ведутся, сообщил Рахманов.

Фрегаты проекта 22350

Корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 4,5 тысячи тонн и могут развивать скорость до 29 узлов. Они оснащаются ракетами "Оникс" и "Калибр", а также зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут".

Головной корабль проекта - фрегат "Адмирал Горшков" - был заложен в начале 2006 года, спущен на воду осенью 2010-го. В ноябре 2014 года корабль впервые вышел на испытания, заключительный этап госиспытаний фрегата начался 20 марта 2017 года. "Горшкова" планируется сдать флоту в июле.