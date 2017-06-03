Акцию ВКС по набору контрактников в Череповце посетили более 30 тыс. человек

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ЧЕРЕПОВЕЦ, 3 июня. /ТАСС/. Более 30 тыс. человек посетили акцию Воздушно-космических сил РФ "Служба по контракту - твой выбор!" Об этом журналистам рассказал заместитель начальника полиции УМВД России по городу Череповцу Илья Кузнецов.
"Всего в течение дня место проведения акции посетили более 30 тыс. человек. Авиационное шоу с различных смотровых площадок города посмотрели около 65 тысяч горожан", - сказал он.
В ходе акции над рекой Шексна выступила пилотажная группа "Соколы России", продемонстрировав получасовую программу.
Четверка самолетов выполнила ближний маневренный воздушный бой, а также фигуры группового пилотажа, групповую "бочку", "петлю Нестерова", виражи и боевые развороты. Полеты проходили на высотах от 200 м до 1800 м, проинформировали в Минобороны РФ. Летчики выполнили пролет в составе группы на предельно малой высоте над Шексной. Ведущий пилотажной группы "Соколы России" полковник Александр Гостев продемонстрировал наиболее зрелищные элементы, включая фигуру "колокол".