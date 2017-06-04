Российские военные оценивают обстановку в зонах деэскалации в Сирии как стабильную

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российские военные расценивают как стабильную обстановку в зонах деэскалации на территории Сирии. Об этом свидетельствует бюллетень российского Министерства обороны.
"В рамках выполнения Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, группами контроля продолжался мониторинг соблюдения режима прекращения огня. Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 11 случаев стрельбы в провинциях: Дамаск - 5, Латакия - 2 и Хама - 4, - отмечается в документе. - Турецкой частью представительства зафиксировано 10 нарушений, из них в провинциях: Алеппо - 3, Дамаск - 2, Деръа - 4 и Латакия - 1".
В бюллетене подчеркивается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения зафиксированы в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ).
Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской республики в течение дня провел шесть гуманитарных акций.
"Пять акций проведены в городе Алеппо, куда местному населению доставлено 1,2 т продуктов питания, - отмечается в документе. - Одна акция организована в провинции Латакия. Там местному населению доставлено 1,6 т продовольственных наборов. Общий вес гуманитарного груза - 2,8 т. Гуманитарная помощь оказана 879 чел. Всего проведено гуманитарных акций - 1305".
В ходе гуманитарных акций за сутки российскими военными медиками оказана медицинская помощь 273 пациентам, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.