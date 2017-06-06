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Более 5 тыс. младших специалистов из учебных центров ВВО пополнили войска

Армия и ОПК
6 июня, 3:21 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов

Все специалисты прошли обучение в учебных центрах в Хабаровском крае и Забайкалье

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ХАБАРОВСК, 6 июня. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Более 5 тыс. младших специалистов пополнили войска Восточного военного округа (ВВО) и других округов, все они прошли обучение в учебных центрах в Хабаровском крае и Забайкалье, сообщила пресс-служба ВВО.

"Более 5 тыс. младших специалистов прошли обучение в окружных учебных центрах Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях. 75% младших специалистов поступили в воинские части и соединения Восточного военного округа, 25% выпускников распределены в остальные округа", - сказал представитель пресс-службы ВВО.

Учебные центры ВВО готовят курсантов по 43 военным специальностям. Это - командиры отделений, механики-водители и наводчики-операторы танков Т-72Б3, боевых машин пехоты, специалисты войск связи, артиллерии, РХБ защиты, войсковой ПВО, а также повара и хлебопеки.

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