Более 5 тыс. младших специалистов из учебных центров ВВО пополнили войска

ХАБАРОВСК, 6 июня. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Более 5 тыс. младших специалистов пополнили войска Восточного военного округа (ВВО) и других округов, все они прошли обучение в учебных центрах в Хабаровском крае и Забайкалье, сообщила пресс-служба ВВО.

"Более 5 тыс. младших специалистов прошли обучение в окружных учебных центрах Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях. 75% младших специалистов поступили в воинские части и соединения Восточного военного округа, 25% выпускников распределены в остальные округа", - сказал представитель пресс-службы ВВО.

Учебные центры ВВО готовят курсантов по 43 военным специальностям. Это - командиры отделений, механики-водители и наводчики-операторы танков Т-72Б3, боевых машин пехоты, специалисты войск связи, артиллерии, РХБ защиты, войсковой ПВО, а также повара и хлебопеки.