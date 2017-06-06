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РЛС "Воронеж-ДМ" в Красноярском крае заступит на боевое дежурство до конца 2017 г.

Армия и ОПК
6 июня, 8:44 UTC+3 ЕНИСЕЙСК ЕНИСЕЙСК, /Красноярский край

Радар способен гарантированно обнаруживать баллистические и гиперзвуковые цели на дальности до шести тысяч километров

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© ИТАР-ТАСС/Вадим Савицкий, архив

ЕНИСЕЙСК /Красноярский край/. 6 июня. /ТАСС/. Радиолокационная станция (РЛС) нового поколения "Воронеж- ДМ", развернутая в Красноярском крае, заступит на боевое дежурство до конца 2017 года, сообщил командующий Космическими войсками (КВ) генерал-лейтенант Александр Головко.

"До конца текущего года планируется завершить опытную эксплуатацию станции и обеспечить ее заступление на боевое дежурство", - доложил Головко министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу, который во вторник проверил организацию несения опытно-боевого дежурства (ОБД) РЛС высокой заводской готовности (ВЗГ) "Воронеж-ДМ", которая расположена в районе города Енисейска.

Этот радар, способный гарантированно обнаруживать баллистические и гиперзвуковые цели на дальности до шести тысяч километров, был поставлен на ОБД в конце прошлого года. С этого времени функционирование РЛС совместно обеспечивают офицеры дежурных смен КВ Воздушно-космических сил (ВКС) и представители промышленности. После перевода в режим боевого дежурства РЛС полностью перейдет на баланс ВКС. За время ОБД расчеты станции зафиксировали шесть пусков межконтинентальных баллистических ракет. Зона ответственности - северо-восточная часть Тихого океана и северное направление.

РЛС ВЗГ "Воронеж-ДМ", созданная в Красноярском крае, входит в состав Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Она, в частности, работает в интересах информационного обеспечения решения задач противоракетной обороны (ПРО), повышения эффективности ответных действий национальных Вооруженных сил.

В Минобороны России отмечают, что строительство сети РЛС, создаваемых по технологии ВЗГ ведется с целью совершенствования возможностей СПРН на территории РФ. РЛС нового поколения обладают более высокими техническими и тактическими характеристиками. Создание сети новых высокотехнологичных РЛС ВЗГ позволяет в кратчайшие сроки нарастить возможности отечественной СПРН и обеспечить сплошной радиолокационный контроль всех ракетоопасных направлений с территории России.

СПРН, в частности, решает задачи получения и выдачи траекторных данных для формирования информации предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления, необходимой информации для системы ПРО Москвы, а также выдачи данных о космических объектах для системы контроля космического пространства. РЛС ВЗГ "Воронеж-ДМ" обладает техническими и тактическими характеристиками, выгодно отличающимися от радаров предыдущего поколения.

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