Все жилые дома в Ишимском районе освободились от паводковых водНовости Урала 6 июня, 9:27
Немецкий футбольный союз обсудит с УЕФА кризисную ситуацию в КатареСпорт 6 июня, 9:25
Электроснабжение Сатки полностью восстановлено после сбояНовости Урала 6 июня, 9:12
Россия заблокировала взнос в ПАСЕ в размере почти €11 млнПолитика 6 июня, 9:03
Краснодарский производитель газовых станций получил 100 млн рублей от "Промсвязьбанка"Банк историй успеха 6 июня, 9:01
РЛС "Воронеж-ДМ" в Красноярском крае заступит на боевое дежурство до конца 2017 г.Армия и ОПК 6 июня, 8:44
Премьер Японии принял приму Большого театра Захарову и скрипача РепинаКультура 6 июня, 8:43
Банда из шести человек задержана после ограбления банка в НовосибирскеСибирь 6 июня, 8:20
СМИ: футболист "Спартака" Таски перейдет в "Трабзонспор" на текущей неделеСпорт 6 июня, 7:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕНИСЕЙСК /Красноярский край/. 6 июня. /ТАСС/. Радиолокационная станция (РЛС) нового поколения "Воронеж- ДМ", развернутая в Красноярском крае, заступит на боевое дежурство до конца 2017 года, сообщил командующий Космическими войсками (КВ) генерал-лейтенант Александр Головко.
"До конца текущего года планируется завершить опытную эксплуатацию станции и обеспечить ее заступление на боевое дежурство", - доложил Головко министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу, который во вторник проверил организацию несения опытно-боевого дежурства (ОБД) РЛС высокой заводской готовности (ВЗГ) "Воронеж-ДМ", которая расположена в районе города Енисейска.
Этот радар, способный гарантированно обнаруживать баллистические и гиперзвуковые цели на дальности до шести тысяч километров, был поставлен на ОБД в конце прошлого года. С этого времени функционирование РЛС совместно обеспечивают офицеры дежурных смен КВ Воздушно-космических сил (ВКС) и представители промышленности. После перевода в режим боевого дежурства РЛС полностью перейдет на баланс ВКС. За время ОБД расчеты станции зафиксировали шесть пусков межконтинентальных баллистических ракет. Зона ответственности - северо-восточная часть Тихого океана и северное направление.
РЛС ВЗГ "Воронеж-ДМ", созданная в Красноярском крае, входит в состав Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Она, в частности, работает в интересах информационного обеспечения решения задач противоракетной обороны (ПРО), повышения эффективности ответных действий национальных Вооруженных сил.
В Минобороны России отмечают, что строительство сети РЛС, создаваемых по технологии ВЗГ ведется с целью совершенствования возможностей СПРН на территории РФ. РЛС нового поколения обладают более высокими техническими и тактическими характеристиками. Создание сети новых высокотехнологичных РЛС ВЗГ позволяет в кратчайшие сроки нарастить возможности отечественной СПРН и обеспечить сплошной радиолокационный контроль всех ракетоопасных направлений с территории России.
СПРН, в частности, решает задачи получения и выдачи траекторных данных для формирования информации предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления, необходимой информации для системы ПРО Москвы, а также выдачи данных о космических объектах для системы контроля космического пространства. РЛС ВЗГ "Воронеж-ДМ" обладает техническими и тактическими характеристиками, выгодно отличающимися от радаров предыдущего поколения.